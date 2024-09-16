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        Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

        Karabük'te 15 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:07
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        Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
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        Karabük'te 15 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 55 personel sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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