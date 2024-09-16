Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
Karabük'te 15 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Karabük'te 15 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Merkeze bağlı Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 55 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 dönüm alan zarar gördü.
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