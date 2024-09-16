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        Karabük'te çıktığı ceviz ağacından düşen kişi öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:21
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        Karabük'te çıktığı ceviz ağacından düşen kişi öldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Gündoğan köyünde evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan 74 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, dengesini kaybederek yere düştü.

        Ayyıldız'ın düştüğünü gören ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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