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        Karabük'te kontrplak fabrikasının temeli atıldı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrplak fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:58
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        Karabük'te kontrplak fabrikasının temeli atıldı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrplak fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

        İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

        Fabrikanın ilçe ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Keskinkılıç, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise yatırımların bir bölgenin ekonomik refahının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, fabrikanın Karabük'e ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından fabrikanın temeli atıldı.

        Törene, Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, fabrika yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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