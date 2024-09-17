Karabük'te kontrplak fabrikasının temeli atıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrplak fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Fabrikanın ilçe ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Keskinkılıç, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise yatırımların bir bölgenin ekonomik refahının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, fabrikanın Karabük'e ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.