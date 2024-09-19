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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Karabük'te 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 21:09
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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Sanayi Kavşağı yakınlarında 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan E.S, M.S, K.E.S. ve Ö.A.B. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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