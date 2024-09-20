Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda B.Ö. (27) idaresindeki 78 SS 858 plakalı otomobil, S.Y. (49) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sanayi Kavşağı'ndaki kazada ise E.Y'nin (20) kullandığı 78 SE 106 plakalı otomobil, E.Ö. (18) idaresindeki 78 AAD 701 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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