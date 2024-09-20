Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda B.Ö. (27) idaresindeki 78 SS 858 plakalı otomobil, S.Y. (49) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sanayi Kavşağı'ndaki kazada ise E.Y'nin (20) kullandığı 78 SE 106 plakalı otomobil, E.Ö. (18) idaresindeki 78 AAD 701 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu
        Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı atandı
        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı atandı
        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev KBÜ Rektörü Kırışık'ı ziyaret etti
        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev KBÜ Rektörü Kırışık'ı ziyaret etti