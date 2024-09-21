Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te alzheimer hastası kadın evinde ölü bulundu

        Karabük'te alzheimer hastası 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te alzheimer hastası kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te alzheimer hastası 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        100. Yıl Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Rüveyde Ongu'yu balkonda hareketsiz halde gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, Ongu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı

        Benzer Haberler

        İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın acı günü
        İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın acı günü
        Karabük Üniversitesi akademisyenleri "dünyanın en etkili bilim insanları" l...
        Karabük Üniversitesi akademisyenleri "dünyanın en etkili bilim insanları" l...
        Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali düzenle...
        Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali düzenle...
        Karabük Üniversitesi'nde "Psikiyatri Hemşireliği" çalıştayı düzenlendi
        Karabük Üniversitesi'nde "Psikiyatri Hemşireliği" çalıştayı düzenlendi
        Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
        Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
        Karabük merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı t...
        Karabük merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı t...