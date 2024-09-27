Ormanda karşılaştıkları tilkiyi ekmekle beslediler
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda gezinti yapan iki kişi, karşılarına çıkan tilkiyi ekmekle besledi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda gezinti yapan iki kişi, karşılarına çıkan tilkiyi ekmekle besledi.
Sarıçiçek Yaylası'ndaki göletin kenarında yürüyen iki arkadaş, tilkiyle karşılaştı.
Arkadaşlar, tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attı.
Ekmek parçalarını yiyen tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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