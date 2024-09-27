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        Ormanda karşılaştıkları tilkiyi ekmekle beslediler

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda gezinti yapan iki kişi, karşılarına çıkan tilkiyi ekmekle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:32
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        Ormanda karşılaştıkları tilkiyi ekmekle beslediler
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda gezinti yapan iki kişi, karşılarına çıkan tilkiyi ekmekle besledi.

        Sarıçiçek Yaylası'ndaki göletin kenarında yürüyen iki arkadaş, tilkiyle karşılaştı.

        Arkadaşlar, tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attı.

        Ekmek parçalarını yiyen tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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