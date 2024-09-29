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        Karabük'ten kısa kısa

        Türk Kızılay Karabük Şubesince "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları", Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları tarafından ise çullu börek tanıtımı etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:42
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        Türk Kızılay Karabük Şubesince "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları", Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları tarafından ise çullu börek tanıtımı etkinlikleri düzenlendi.

        Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları" programına, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in eşi Esra Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Kızılay yöneticileri ve iş kadınları katıldı.

        İyiliğe gönül veren kadınlarla bir araya geldiklerini belirten Esra Şahin, "Kadınlarımızın el birliğiyle hazırladığı bu anlamlı buluşmada, dayanışmanın ve merhametin gücünü bir kez daha hissettik. Elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak. İyilikte buluşan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        - Çullu börek tanıtıldı

        Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Büşra Tunçkaya Böyüközkök'ün ev sahipliğinde yöresel tatlardan çullu börek tanıtıldı.

        Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe'deki etkinliğe katılan Şahin, ilçenin vazgeçilmez lezzeti böreği tanıttıklarını belirtti.

        Şahin, eşsiz tattaki böreğin sofralara bereket kattığını anlatarak, "Yöresel değerlerimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Geleneğimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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