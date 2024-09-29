Karabük'ten kısa kısa

Türk Kızılay Karabük Şubesince "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları", Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları tarafından ise çullu börek tanıtımı etkinlikleri düzenlendi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları" programına, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in eşi Esra Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Kızılay yöneticileri ve iş kadınları katıldı.

İyiliğe gönül veren kadınlarla bir araya geldiklerini belirten Esra Şahin, "Kadınlarımızın el birliğiyle hazırladığı bu anlamlı buluşmada, dayanışmanın ve merhametin gücünü bir kez daha hissettik. Elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak. İyilikte buluşan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Çullu börek tanıtıldı

Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Büşra Tunçkaya Böyüközkök'ün ev sahipliğinde yöresel tatlardan çullu börek tanıtıldı.