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        Karabük'te kazaya giden AFAD aracı devrildi, 2 görevli yaralandı

        Karabük'te kazaya giden AFAD aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:53
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        Karabük'te kazaya giden AFAD aracı devrildi, 2 görevli yaralandı
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        Karabük'te kazaya giden AFAD aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.B. idaresindeki 78 AF 056 plakalı Karabük AFAD İl Müdürlüğüne ait pikap, Yenice ilçesi Yortan beldesi Kadıköy mevkisindeki kaza ihbarına giderken Karabük-Yenice kara yolu Yalnızca Tüneli'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, görevliler C.B. ile M.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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