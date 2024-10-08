Karabük'te kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.
Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş, Sadri Artunç Caddesi'nden başladı.
Grup üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Üniversite öğrencileri, basın açıklaması sonrası dağıldı.
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