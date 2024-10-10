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        KBÜ öğrencileri TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül aldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:06
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        KBÜ öğrencileri TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül aldı
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Sena Kasım ve Asiye Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi Burak Türten'in danışmanlığında hazırladıkları "Geçmişten Gelen Sesler" radyo programıyla TRT Özel Ödülü'nü aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerinin ödül kazanmalarının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        KBÜ olarak her alanda elde edilen başarılarla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaya devam ettiklerini aktaran Kırışık, öğrencileri ve akademisyenleri tebrik etti.

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