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        Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

        Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:03
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        Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
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        Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

        Necati Bey Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda tamamlandı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, sporla barışık bir yaşam kurulması gerektiğini söyledi.

        Öğrencinin birinci görevinin öğrenmek olduğunu belirten Şahin, "Okul hayatımızı ihmal etmiyoruz. Eğitimle barışık spor yapmalıyız. Aileyi üzen değil, onları da sevindiren bir spor anlayışıyla spor yapılabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da Amatör Spor Haftası'nın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını bildirdi.

        Sporun önemine değinen Çetinkaya, şöyle konuştu:

        "Özellikle gençlerimiz için sporun fiziksel ve zihinsel gelişime olan olumlu etkilerini biliyoruz. Karabük Belediyesi olarak sporu her yaştan insana ulaştırmak ve amatör spor kulüplerimize desteğimizi en güçlü şekilde sürdürmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda amatör spor kulüplerimize 700 bin liralık bir destek sağlayacağız. Bu önemli destekle gençlerimizin sporla büyümesine katkı sunacak, sporun her alanda daha da yaygınlaşmasını hedefleyeceğiz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de çocukların spora başlamasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

        Amatör sporların, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu kaydeden Güven, "Gençlerimiz sporla birçok zorluğun üstesinden gelebilir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, garanti altına alabiliriz. Bu bilinçle hareket ederek halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından yılın enleri ödülleri verildi.

        Program, sporcuların halk oyunları, cimnastik ve basketbol branşlarında hazırladığı gösterilerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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