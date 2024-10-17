Karabük'te toprak yığınına çarpan arazözdeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te kontrolden çıkan arazözün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'te kontrolden çıkan arazözün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait Ömer K. idaresindeki 78 AB 765 plakalı arazöz, Karabük-Ovacık kara yolu Bürnük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada şoför ile yanındaki orman işçileri Emrah A. ve Mustafa G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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