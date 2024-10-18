Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yedigöller güzergahında da kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da kar yağışı, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri ile Abant Gölü Milli Parkı ve Aladağ bölgesinde görüldü.

Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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