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        Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:01
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        Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Bolu'da kar yağışı, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri ile Abant Gölü Milli Parkı ve Aladağ bölgesinde görüldü.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artırdı.

        Kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktı.

        Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde de kar yağış gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu merkezde kayaklı koşu sporcuları antrenman yapmaya başladı.

        Yedigöller güzergahında da kar yağışı etkili oldu.

        Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'nın çevresindeki dağlar ile Aladağ bölgesinde yol kenarlarında bulunan ağaçlar karla kaplandı.

        - Karabük

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

        Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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