Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangında dumandan etkilenen ve yürümekte güçlük çeken Süleyman Ö. ile ona yardım etmek isterken merdivenden düşüp ayağını burkan Esma Ç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında Süleyman Ö'nün (57) yalnız yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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