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        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük İl Başkanlığı, ilçe kongrelerinin tamamlandığı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:07
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        Karabük'ten kısa kısa
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        AK Parti Karabük İl Başkanlığı, ilçe kongrelerinin tamamlandığı bildirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'de Karabük merkez, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçe kongreleri sona erdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, parti olarak teşkilatlarda güçlü bir yenilenme süreci yaşadıklarını belirtti.

        Karabük'te birliği ve dayanışmayı daha da pekiştirecek adımlar attıklarını bildiren Salt, şunları kaydetti:

        "Her bir ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kongreler, partimizin demokrasi anlayışının bir yansımasıdır. Yeni dönemde sadece Eflani ilçe başkanımız değişti. Diğer ilçelerimizde başkanlarımız güven tazeleyerek devam etti. Yeni dönemde seçilen başkanlarımız ve yönetimleri, ilçelerimizde AK Parti'nin hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklardır. AK Parti, milletin partisidir. Bizler de milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

        -Safran Festivali programında değişiklik

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de düzenlenecek 8. Safran Festivali'nin bir bölümünün iptal edildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür Turizm Vakfı yöneticileri ve festival komitesinin bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, toplantıda 8. Safran Festivali'nin bir bölümünün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

        Festival kapsamında sadece 26 Ekim Cumartesi günü safran hasat programı gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Hain terör saldırısı sonucu yitirdiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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