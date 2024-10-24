Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, ilçe kongrelerinin tamamlandığı bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'de Karabük merkez, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçe kongreleri sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, parti olarak teşkilatlarda güçlü bir yenilenme süreci yaşadıklarını belirtti.

Karabük'te birliği ve dayanışmayı daha da pekiştirecek adımlar attıklarını bildiren Salt, şunları kaydetti:

"Her bir ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kongreler, partimizin demokrasi anlayışının bir yansımasıdır. Yeni dönemde sadece Eflani ilçe başkanımız değişti. Diğer ilçelerimizde başkanlarımız güven tazeleyerek devam etti. Yeni dönemde seçilen başkanlarımız ve yönetimleri, ilçelerimizde AK Parti'nin hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklardır. AK Parti, milletin partisidir. Bizler de milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." -Safran Festivali programında değişiklik Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de düzenlenecek 8. Safran Festivali'nin bir bölümünün iptal edildiği bildirildi.