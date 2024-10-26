Karabük'te safran hasadı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı gerçekleştirildi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarlayı gezerek safran hasat etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, 8. Safran Festivali'ni, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle hasat etkinliğine dönüştürdüklerini belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Safranın, ilçe için çok kıymetli bir baharat olduğuna işaret eden Köse, "2015'ten bu yana ilçede safran üretimi artmaya başladı. Bu çok sevindirici. Katma değeri çok yüksek. Safranbolu safranı Avrupa coğrafi işaretini de aldı. Bundan sonra safran üretiminin artacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Köse, her geçen yıl hasat zamanı ilçeye ilginin arttığını dile getirerek, "Turizm, Safranbolu için çok önemli bir gelir kaynağı. Herkesi Safranbolu safranını yerinde görmeye ve hasat etmeye davet ediyorum." dedi.