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        Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 23:37 Güncelleme: 26.10.2024 - 23:37
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        Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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        Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Hakan K. (24) idaresindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altındaki yaya geçidinden 78 ABR 937 plakalı motorlu bisikletiyle geçmeye çalışan İsmail A. (35) ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 78 ABR 937 plakalı motorlu bisiklet sürücüsünün eşi Tuğçe A. (24) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Özel hastaneye kaldırılan İsmail A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        78 ACA 227 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan K'nin ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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