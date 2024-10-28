Karabük'te fener alayı düzenlendi

Fener alayına, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in 101 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu söyledi.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşbinevler Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle 100. Yıl Mahallesi'ne yürüdü.

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