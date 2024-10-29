Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Serdar K. idaresindeki 78 BU 698 plakalı otomobil Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki diğer sürücülerin ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.