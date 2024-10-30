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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:10
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde Ayhan B. (34) idaresindeki 78 AAV 992 plakalı otomobil, Yılmaz S. (41) yönetimindeki 78 AAT 328 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 78 AAV 992 plakalı otomobilde bulunan Nurcan B. (39), Muhammed Ali B. (10), Zeynep Betül B. (8) ve Enes Eymen B. (5) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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