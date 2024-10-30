Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te iş makinesinden düşen kişi öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş makinesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te iş makinesinden düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş makinesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Yukarıdana köyünde faaliyet gösteren bir madencilik firmasında tesis ustası olarak çalışan Mustafa Ç. (51) taş kırma makinesini tamir etmek için üzerine çıktığı iş makinesinin hareket etmesi sonucu yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Mustafa Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        İş makinesi operatörü H.Y. (32) ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"

        Benzer Haberler

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
        Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı
        Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı
        Karabük'te fener alayı düzenlendi
        Karabük'te fener alayı düzenlendi
        Komşu ilçeden eşek almaya gidip, geri dönmeyen kişi ölü bulundu (2)
        Komşu ilçeden eşek almaya gidip, geri dönmeyen kişi ölü bulundu (2)
        Karabük'te otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı