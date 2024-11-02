Karabük'te safran hasadı devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı sürüyor.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 44 çiftçi tarafından 100 dekar alanda yetiştiriliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi sektörlerde kullanılan safranda üreticilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı geçen yıl 320 bin liradan satıldı.

Havaların serin seyretmesi nedeniyle çiçeklenmenin erken başladığını aktaran Yılmaz, "27 dönümde safran üretiyorum. 20 kilogramın üzerinde bir hasat bekliyorum. 2023'te 320 bin liradan sattık kilogramını, 2024'te bu 400-450 lira olacak." dedi.

Yılmaz, safran tarlalarının, Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline geldiğini dile getirerek, "Safrana meraklı insan çok. Safranbolu zaten turizmiyle yeterli misafiri çekiyor. Safran tarlalarını görmek isteyenler dolayısıyla bu misafir sayısı daha da artıyor. Safranbolu safranı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasından sonra dünyada bilinir hale geldi. Bunun etkisi çok büyük. İlçemize safranı görmeye gelen çok sayıda misafirimiz var. Gelen misafirler burada birkaç gün kalıp bizimle çiçek topluyor, fotoğraf çekiyor. Kokusu çok güzel safranın, bunun için bile gelen ve kalan oluyor." diye konuştu.

Yerli ziyaretçilerin de safran tarlalarına ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz, "Tur programlarına ekim ve kasım aylarında safran hasadı da ekleniyor. 9 yıldır safran üretiyorum ancak son yıllarda yılda 45-50 bin kişi tarlamı ziyaret ediyor, safran satın alıyor." dedi.

Ankara'dan safran tarlasını gezmek için gelen Emre Yağlı, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını anlatarak, "Doğayla iç içe güzel bir ortam. Alışık olmadığımız güzel renkler var burada. Güzel bir deneyimdi bizim için." ifadesini kullandı.