Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Lezzetiyle ünlü "Eskipazar lahanası"nda 1300 ton rekolte bekleniyor

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Eskipazar lahanası"nın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lezzetiyle ünlü "Eskipazar lahanası"nda 1300 ton rekolte bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Eskipazar lahanası"nın hasadına başlandı.

        Eskipazar'da 550 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 1300 ton rekolte hedefleniyor.

        Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 20 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılacak.

        Ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan lahanalar, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor.

        Dolması, turşusu ve salatalığı yapılan lahana, üreticiler tarafından toplanarak pazarlarda satılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Eskipazar lahanasına halk arasında "kelem" denildiğini söyledi.

        Babalar ve Köyceğiz köyleri ağırlıklı olmak üzere ilçede yaklaşık 550 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını belirten Ayvalık, "Rekolte hedefimiz 1300 ton. Coğrafi işaret başvurusu yapacağız. Eskipazar lahanası lezzetiyle ön plandadır." dedi.

        - "Satışımızda sıkıntı yok"

        Babalar köyü muhtarı Dursun Yaman da 1991'den bu yana seracılık yaptığını kaydetti.

        Lahana, biber, patlıcan ve salatalık yetiştirdiğini aktaran Yaman, "Köylülerim de genelde lahana ve seracılıkla uğraşıyor. 3 dönüm alana lahana ektim. Eskipazar lahanası doğal. Dedelerimizden kalan ata tohumlarından üretiyoruz. Organik hayvan gübresi kullanıyoruz. Lahanayı komşularımızla Çerkeş, Gerede, Karabük ve Safranbolu'daki pazarlara götürüyoruz. Kelem satışımızda sıkıntı yok." diye konuştu.

        Yaman, sabahtan akşama kadar eşiyle tarlada çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Toprakla uğraşmayı seviyoruz. Bir oğlum var. O da Karabük'te çalışıyor. Hafta tatillerine geldiğinde bize yardım ediyor. Hayatımızdan memnunuz, Allah'a şükürler olsun. Kazancımız iyi, Allah bereket versin. Eskipazar lahanasının pazarda kilosu 20 ila 25 lira civarında. 5 kilo ile 20 kilogram arasında gelen lahanalarımız var. 5-6 kilo gelen lahanaların pazarda satımı daha rahat oluyor. Biz de o yüzden lahananın fazla büyümemesi için arasını sık yapıyoruz."

        - "Toprakla uğraşmayı çok seviyorum"

        Üretici Nuray Aytepe ise doğal yöntemlerle üretim yaptığını anlatarak, "Sadece hayvan gübresiyle yapıyoruz. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Gençlere tarımla uğraşmalarını tavsiye ederim. Çocuklarımı ve torunlarımı tarlaya getiriyorum. Salatalık böyle oluyor, domates böyle yetişiyor, fide böyle yetişiyor. Her şeyi gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

        Üretici Azime Tutucu eşi emekli olduktan sonra tarım yapmak için köye yerleştiklerini dile getirdi.

        Bu yıl yeni başladığı için küçük bir alana lahana ektiğini aktaran Tutucu, "Kelemim çok güzel, çok iyi oldu. Dolması, turşusu ve yemeği çok güzel oluyor. Salatalara bile katıyoruz. Doğal yöntemlerle üretim yaptığımız için daha lezzetli oluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu

        Benzer Haberler

        Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki görüntülendi
        Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki görüntülendi
        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te 93 yaşındaki komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
        Karabük'te 93 yaşındaki komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
        Evinde ölü bulundu, başına 'bal kabağı' ile vurulmuş (2)
        Evinde ölü bulundu, başına 'bal kabağı' ile vurulmuş (2)
        Evinde ölü bulundu, başına 'bal kabağı' ile vurulmuş
        Evinde ölü bulundu, başına 'bal kabağı' ile vurulmuş