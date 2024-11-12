Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 100 fidanı toprakla buluşturdu

Programda, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.

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