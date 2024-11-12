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        Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 100 fidanı toprakla buluşturdu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 100 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:58
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        Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 100 fidanı toprakla buluşturdu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 100 fidan dikildi.

        Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla Bahaddin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu karşında tören düzenlendi.

        Programda, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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