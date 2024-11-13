KBÜ Rektörü Kırışık, ÖSYM Başkanı Ersoy'u ziyaret etti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ÖSYM'nin yaptığı ve yapmayı planladığı sınavlar konusunda işbirliği yapılması hakkında istişarelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Kırışık, KBÜ'nün akademik başarılarını ve bilimsel çalışmalarını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy ile paylaşarak üniversitede yürütülen araştırma ve projeler hakkında bilgiler verdi.