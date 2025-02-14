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        Karabük'te "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri düzenlendi

        Karabük'te kent protokolü ve kamu yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:59
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        Karabük'te "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri düzenlendi
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        Karabük'te kent protokolü ve kamu yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri verildi.

        Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Nihat Aytürk tarafından verilen seminerde, resmi toplantılardan törenlere, davetlerden yazışma kurallarına kadar protokolün çeşitli boyutları ele alındı.

        Nihat Aytürk, sadece resmi ortamlarda değil, günlük iş hayatında ve sosyal etkileşimlerde de protokol kurallarının önemini vurguladı.

        Nezaket ve görgü kuralları, hitap ve karşılama protokolleri gibi konularda katılımcılara bilgiler sunuldu.

        Vali Yavuz, ev sahipliğinden dolayı Karabük Üniversitesine ve etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Valilik proje ekibine teşekkür ederek, semineri veren Nihat Aytürk'e de şükranlarını sundu.

        Seminere, Vali Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve eşi Betül Akman, Karabük Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile personeli katıldı.

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