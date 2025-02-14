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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:53
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen ziyarette, bölgesel kalkınma ve sanayiye yönelik akademik çalışmalar ele alındı.

        Rektör Kırışık, KARDEMİR ile birçok alanda işbirliği yürüttüklerini belirterek, bunların yeni projelerle güçleneceğini kaydetti.

        - KBÜ Rektörü Kırışık'tan Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, üniversitenin esnafla ilişkilerini güçlendirme ve Karabük'ün ekonomik kalkınmasına katkı sunabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

        Rektör Kırışık, üniversitenin şehirle bütünleşmesini önemsediklerini belirterek, esnaf ve sanatkarlarla yürütülebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        - KBÜ Rektörü Kırışık'tan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun'a ziyaret

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun'a ziyarette bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, akademik iş birlikleri, din eğitimi ve sosyal bilimler alanındaki projeler ele alındı.

        Rektör Kırışık, bu yıl ikincisi düzenlenecek Sosyalfest 2025 hakkında bilgi vererek, festival kapsamında ilahiyat kategorisinde düzenlenecek altı yarışmanın, sosyal bilimler ve ilahiyat alanında yenilikçi model tasarımlarını teşvik etmeyi ve toplumsal fayda sağlamayı hedeflediğini belirtti.

        - KBÜ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında protokol imzalandı

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest 2025 kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında Sosyalfest 2025 kapsamında işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kurumsal Ortaklık Protokolü imzalandı.

        Görüşmede, akademik, bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliğini geliştirme konuları ele alınarak, özellikle Sosyalfest 2025 çerçevesinde gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerinde duruldu.

        - KBÜ Rektörü Kırışık, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini ziyaret etti

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Suudi Arabistan Kültür Ataşesi Doç. Dr. Faisal Abdulrahman Osra ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur da yer aldı.

        Görüşmede, Rektör Kırışık üniversitenin akademik başarıları, projeleri ve Sosyalfest 2025 hakkında bilgi verdi. KBÜ'nün uluslararası alandaki faaliyetlerine değinen Kırışık, küresel ölçekte işbirliklerini güçlendirmenin önemini vurguladı.

        Rektör Kırışık, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Doç. Dr. Faisal Abdulrahman Osra'yı da makamında ziyaret ederek, KBÜ ile Suudi Arabistan üniversiteleri arasındaki kültürel işbirlikleri ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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