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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:29
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.D. (46) idaresindeki 78 AAK 369 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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