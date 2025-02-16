Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 44-30 önde giren konuk ekip, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 88-65 kazandı.
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