Yenice Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilecek gençlik merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen heyet, sonrasında Belediye Başkanı Sertaş Karakaş'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenice esnafı ve vatandaşlarla da buluşan heyet, talepleri dinledi.

Yenice Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine de katılan heyet, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, merkezin hızla tamamlanacağını belirterek, "Yenice için önemli bir hizmetin temelini atıyoruz. Müteahhit firmamızdan da sözünü aldık; inşallah 5-6 ay içerisinde inşaatı tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bundan sonra az konuşup daha çok icraat yapacağımız bir döneme girdik." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç, Yenice'deki gençler için çok güzel bir eserin temelini attıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Her hafta Karabük'ün bir köşesinde temel atma veya açılış gerçekleştiriyoruz. Bizi takip etmeye devam edin, çünkü bundan sonra bu eserleri tek tek göreceksiniz. Gençlik merkezimizde kütüphane, zeka oyunları alanı, inovasyon merkezi, etkinlik salonları, müzik atölyeleri gibi birçok bölüm yer alacak. Burada Yenice'nin gençleri hem eğlenecek hem de kendilerini geliştirme imkanı bulacak."

Belediye Başkanı Karakaş ve İl Başkanı Salt da konuşmalarında, merkezin Yenice için önemli bir kazanım olduğunu ve ilçeye yapılan yatırımların süreceğini kaydetti.