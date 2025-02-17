AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan 8. Olağan Büyük Kongre açıklaması

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 23 Şubat Pazar Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Salt, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kongrenin "Adında AK, Işığında İstikbal" mottosuyla düzenleneceğini anımsatarak, 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan sürecin 7 Şubat 2025'teki İstanbul Kongresi ile sona erdiğini belirtti.

Kendilerini her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran farkın, hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip yol arkadaşlarının dayanışması, azim ve kararlılıkları olduğunu vurgulayan Salt, 81 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını anlattı.

Salt, "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." diye konuştu.

Kongre çalışmalarının başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında yüzde 75 oranında değişim yaşadıklarına değinen Salt, "Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır." dedi.