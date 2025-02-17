Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Arapça konuşma becerilerini geliştirmek için her Cuma "Konuşan Kantin" etkinliğinde bir araya geliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, her hafta 14.00-16.00 saatleri arasında fakülte kantininde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, rahat bir ortamda Arapça sohbet ederek dil pratiği yapıyor.

Özellikle hazırlık sınıfı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, dil öğrenimini destekleyen çeşitli aktivitelerle zenginleştiriliyor.

Her hafta düzenlenen "Konuşan Kantin", İlahiyat Fakültesi öğrencileri için önemli bir dil pratiği imkanı sunuyor.

- Valilikten Karabük için kar yağışı uyarısı

Karabük Valiliği, Karabük'ün yükseklerinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.