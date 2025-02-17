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        Karabük'te kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:19
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        Karabük'te kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 doldurulmuş makaron ve 7 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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