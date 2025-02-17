Karabük'te kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 doldurulmuş makaron ve 7 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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