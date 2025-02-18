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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Karabük şehir merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:09
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Karabük şehir merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

        Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde görüldü.

        Öte yandan şehir merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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