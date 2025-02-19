Karabük ve Bolu'da kar yağışı sürüyor

Yağış, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Kılıçarslan, Kültür, Salıbeyler, Yaşam Kent ve ​Yumrukaya köyü mevkilerinde etkili oluyor.

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.

Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.

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