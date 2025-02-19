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        Karabük ve Bolu'da kar yağışı sürüyor

        Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:13
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        Karabük ve Bolu'da kar yağışı sürüyor
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        Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Yağış, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Kılıçarslan, Kültür, Salıbeyler, Yaşam Kent ve ​Yumrukaya köyü mevkilerinde etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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