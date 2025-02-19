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        Doğal süt ürünleriyle beslenmek için bıraktığı hayvancılığa yeniden başladı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan emekli çiftçi, doğal süt ürünleriyle beslenmek için 3 yıl önce bıraktığı hayvancılığa yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:47
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        Doğal süt ürünleriyle beslenmek için bıraktığı hayvancılığa yeniden başladı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan emekli çiftçi, doğal süt ürünleriyle beslenmek için 3 yıl önce bıraktığı hayvancılığa yeniden başladı.

        Göller köyünde yaşayan 67 yaşındaki İsmail Kuzu, peynir, süt, tereyağı, yoğurt ve ayran gibi süt ürünlerini katkı maddesiz tüketmek için 2022'de bıraktığı hayvancılığı yeniden yapmaya karar verdi. 6 ay önce Zonguldak'tan 6 inek ve 5 buzağıyı traktörüyle takas eden Kuzu, ürettiği doğal süt ürünleriyle besleniyor.

        Kuzu, AA muhabirine, marketlerde satılan peynir, yoğurt, süt, ayran ve tereyağını beğenmediğini, bu nedenle hayvancılığa tekrar başladığını anlattı.

        "Sütümü, yağımı, peynirimi ve yoğurdumu doğal yollarla yapıp yiyorum." diyen Kuzu, traktörü verip büyükbaş hayvanları aldığını, daha sonra da kredi çekerek yeni traktör satın aldığını aktardı.

        Tarım ve çiftçilik desteklerinden ötürü devlet yetkililerine teşekkür eden Kuzu, "Önceleri 200 dekar ektiğim alanın 70 dekarından destek alıyordum. Şimdi tamamından destek alabiliyorum. Keşke bu imkanlar 18 yaşımızdayken olsaydı. Artık yaşlandık. Gücümüzün yettiği kadar, Allah'ın verdiği ömür devam ettiği ve sağlığımız sıhhatimiz izin verdiği sürece hayvancılığa devam edeceğim." diye konuştu.

        Ağustos 2024'te aldığı buzağıların da büyüdüğü ve 3 inekten günde ortalama 30 litre süt aldığından bahsederek, imkan ve desteklerden dolayı gençlere tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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