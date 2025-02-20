Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti kamerada

Karakuş'un Atatürk portresini bulunduğu yerden alması, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Safranbolu Belediyesinde çalışan temizlik işçisi Hasan Karakuş (47), depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle güçlendirme çalışması yapılan Misak-ı Milli İlkokulunun bahçesinde yerde duvara yaslanmış şekilde Atatürk portresi olduğunu fark etti.

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