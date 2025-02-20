Karabük'ten Suriye'ye giden yardımseverler, sıcak yemek ve kışlık malzeme dağıttı

Karabük'ten Suriye'ye giden yardım derneği ekibi, 1000 kişilik sıcak yemek ile kışlık malzeme dağıtımı yaptı.

Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Murat Derecik, yaptığı yazılı açıklamada, 7 kişilik ekiple Halep'e gittiklerini belirtti.

Derecik, burada 1000 kişilik sıcak yemek ikram ettiklerini aktararak, "Karabük halkının ve yardımseverlerin destekleriyle toplanan yardımları dualarla Suriye'ye ulaştırdık. Halep'te soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 500 battaniye dağıttık. Afrin'e geçerek burada yatılı okulda kalan öğrencilere yemek, mont ve ayakkabı yardımında bulunduk. Çadır kentlerde yaşayan ailelere kıyafet, zekat ve kumanya desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Çocukların yüzündeki tebessümün ve ailelerin gözlerindeki umudun her şeye değer olduğunu vurgulayan Derecik, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşleri için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.