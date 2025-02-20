Karabük'te su samurları görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görülen nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görülen nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Değirmencik köyünden geçen Eflani Deresi'nde 2 su samurunu fark eden kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde su samurlarının yüzerek ilerlemeleri, ardından gözden kaybolmaları yer alıyor.
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