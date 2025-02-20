Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin bu yöntemle Karabük'te 2 kişiyi 578 bin lira, 17 ildeki 39 farklı olayda ise mağdurları yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.

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