Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:34 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Şüphelilerin mağdurları sosyal paylaşım siteleri üzerinden yatırım yaparak kar vaadiyle dolandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

        Elde ettikleri gelirleri başka kişilerin hesapları üzerinden kripto para piyasalarına aktardıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin bu yöntemle Karabük'te 2 kişiyi 578 bin lira, 17 ildeki 39 farklı olayda ise mağdurları yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.

        Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Mersin, Adana ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Karabük'te su samurları görüntülendi
        Karabük'te su samurları görüntülendi
        Karabük'ten Suriye'ye giden yardımseverler, sıcak yemek ve kışlık malzeme d...
        Karabük'ten Suriye'ye giden yardımseverler, sıcak yemek ve kışlık malzeme d...
        Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti
        Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti
        Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti kamerada
        Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti kamerada
        Karabük'te belediye başkanlarından taraftarlara sağduyu çağrısı
        Karabük'te belediye başkanlarından taraftarlara sağduyu çağrısı
        Karabük'te kar yağışı
        Karabük'te kar yağışı