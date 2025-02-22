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        Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:50
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        Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100 personel ve 25 araç, 7/24 esasına göre sahada görev yaparak kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Yolların kapanmaması için yoğun mesai harcayan ekipler, kaldırımlarda temizlik çalışmalarıyla yayaların güvenliğini sağlıyor.

        Tuzlama çalışmalarıyla buzlanmaya karşı önlem alınırken, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler hazır bekletiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında. Şehrimizin her noktasında karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kar yağışı devam ettiği sürece ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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