Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te rahatsızlanan 3 kişiyi hastaneye İl Özel İdaresi ekipleri ulaştırdı

        Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te rahatsızlanan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te rahatsızlanan 3 kişiyi hastaneye İl Özel İdaresi ekipleri ulaştırdı
        ABONE OL

        Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te rahatsızlanan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin var gücüyle çalıştığı belirtildi.

        Ekiplerin bir taraftan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açarken diğer taraftan da sağlık ekiplerine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, "Yenice ilçesi Cihanbey köyü Belen Mahallesi'nde rahatsızlanan vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından Şirinköy merkezde bulunan ambulansa yetiştirildi. Ardından Ibrıcak köyü Ayanlar Mahallesi'nde rahatsızlanan vatandaşımız, Yenice Devlet Hastanesine götürülerek tedavisine başlandı." bilgisi verildi.

        Ayrıca ekiplerin Eflani ilçesi Seferler köyünde yolda kalan vatandaşları ekip aracına alarak köylerine ulaştırdığı kaydedildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada da Safranbolu Akkışla köyünde rahatsızlanan kişinin, ekiplerin bölgeye intikal etmesiyle Ovacuma köyü merkezine götürüldüğü bildirildi.

        Öte yandan ekipler, Eflani Ovaçalış köyünde 3 gün önce kaybolan kuzuyu 1 kilometre uzaklıktaki Kutluören köyünde bularak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi

        Benzer Haberler

        Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Safranbolu'da karla kaplanan tarihi yapılar havadan görüntülendi
        Safranbolu'da karla kaplanan tarihi yapılar havadan görüntülendi
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
        Karabük'te 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Karabük'te 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)