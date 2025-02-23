Karabük'te çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde Ş.K'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.