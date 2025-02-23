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        Safranbolu'da tarihi konak yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:40
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        Safranbolu'da tarihi konak yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde Recep Özkan'a ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Kısa sürede konağı saran yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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