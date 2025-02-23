Safranbolu'da tarihi konak yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
İsmetpaşa Mahallesi'nde Recep Özkan'a ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede konağı saran yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.