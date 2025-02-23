Karabük'te kanyona devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Eflani ilçesinde 112 Acil Servisinde çalıştıkları öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İ.K. (36) ile İ.A. (40) yaralandı.

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