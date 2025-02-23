Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada
Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşlar, karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşlar, karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.
İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Karlı köyünde yaşayan Abdullah Kamçıcı, atv'nin arkasına iple bağladığı 6 kızakla gençlere kayak keyfi yaşattı.
Gençlerin kızaklardan düştüğü anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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