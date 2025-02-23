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        Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada

        Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşlar, karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşlar, karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.

        İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Karlı köyünde yaşayan Abdullah Kamçıcı, atv'nin arkasına iple bağladığı 6 kızakla gençlere kayak keyfi yaşattı.

        Gençlerin kızaklardan düştüğü anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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