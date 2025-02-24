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        Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü

        Karabük'te yabancı uyruklu kişi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:29
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        Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
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        Karabük'te yabancı uyruklu kişi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

        Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi (29), aynı apartman dairesinde yaşadığı kardeşi Kurban Ali Ahmadi (25) ve yengesi Leeqa Azimi'ye (27) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Kurban Ali Ahmadi ve Leeqa Azimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince Eskipazar ilçesinde yakalandı.

        Bu arada, olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

        Cenazeler, incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Zanlı, kentteki özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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