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        Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:42
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        Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Saitler köyünde U.Ü. ve ağabeyi Y.R.Ü'ye ait 2 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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