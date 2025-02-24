Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Saitler köyünde U.Ü. ve ağabeyi Y.R.Ü'ye ait 2 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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