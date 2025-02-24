Karabük'te hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Karabük'te tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.F.Ç, tedavi amacıyla Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. T.F.Ç. tedavisi sırasında hastaneden kaçtı.

Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan polis, T.F.Ç'nin taksiyle Yenice ilçesi yönüne gittiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, firarinin ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.